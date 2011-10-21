Наша Украина хочет забрать у Януковича 30 миллионов

Партия «Наша Украина» считает, что проект государственного бюджета на 2012 год, принятый Верховной Радой в первом чтении, полностью игнорирует потребности рядовых граждан, и требует направить дополнительные 11 млрд. грн. на социальные программы за счет силовиков и власти.

Об этом идет речь в заявлении партии, переданном агентству УНИАН.

«Суть проекта бюджета, который продвигает правительство и парламентское большинство, - это рост расходов на содержание власти и сокращение социальных программ. Депутаты от властного большинства намереваются использовать бюджетные средства как ресурс своей предвыборной парламентской кампании. Лоббируя увеличение финансирования для «своих» округов, депутаты от власти хотят за бюджетный счет поднять собственный рейтинг», - отмечается в заявлении.

При этом в документе указывается, что во время подготовки проекта госбюджета к принятию в первом чтении ни одна поправка от оппозиционных фракций, в том числе от депутатов-«нашеукраинцев», не была учтена.

«Мы вносим конкретные предложения, чтобы полностью изменить подходы, предложенные властью. «Наша Украина» предлагает внести в проект государственного бюджета на 2012 год изменения, которые позволят дополнительно направить более 11 млрд. грн. на увеличение финансирования социальных программ», - говорится в заявлении.

В частности, «Наша Украина» предлагает направить эти средства на следующие приоритетные направления:

- приблизить уровень прожиточного минимума и, соответственно, зарплат, пенсий и социальных выплат к уровню реального прожиточного минимума, поскольку в случае принятия бюджета в нынешнем варианте на конец 2012 года разрыв между реальным и официальным размером минимальной зарплаты будет почти 700 грн.;

- установить должностной оклад работников 1-го тарифного разряда на уровне прожиточного минимума, поскольку предусмотренные 773 гривни - на 300 гривень меньше, чем прожиточный минимум, установленный нынешним бюджетом;

- увеличить размер субвенций из Государственного бюджета местным бюджетам на выплату государственной социальной помощи на детей-сирот, на выплату помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства, детям-инвалидам и другим социально уязвимым группам населения. Сейчас размеры помощи рассчитаны на основе заниженного размера прожиточного минимума, что приведет к ухудшению уровня жизни этих граждан;

- увеличить расходы на Министерство здравоохранения, поскольку из-за постоянного недофинансирования медицинской отрасли более 90% выделенных средств идет лишь на содержание сети, в то время как на лечение граждан средств почти не останется. Так, НУ предлагает направить 1, 7 млрд. грн. на установление с 1 января 2012 года надбавки в размере 50% должностного оклада медицинским работникам (148,6 тыс. штатных должностей), которые работают в заведениях здравоохранение, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также - увеличить расходы на приобретение расходных материалов и лекарств для заведений здравоохранения, по меньшей мере, на 1 млрд. грн.;

- увеличить расходы на оздоровление детей, которые нуждаются в особом внимании, по меньшей мере, на 40 млн. грн., поскольку в проекте бюджета запланировано предоставить на 22% меньше путевок, чем в 2011 году;

- увеличить расходы на предоставление материальной помощи для инвалидов и малообеспеченных неработающих граждан до необходимого уровня, поскольку бюджетом предусмотрено существенное сокращение этих программ: по сравнению с 2010 годом в 5 раз уменьшится количество инвалидов и в 6 раз - количество малообеспеченных граждан, которым будет оказана помощь;

- увеличить на 5 млрд. грн. дотации Пенсионному фонду и направить эти средства на уменьшение разрыва между минимальной пенсией и реальным уровнем прожиточного минимума;

- увеличить финансирование программы, направленной на трудоустройство молодежи путем предоставления дотаций работодателю на 75 млн. грн., поскольку 25 млн. грн., выделенных в бюджете, позволит трудоустроить лишь 10% ежегодного количества тех выпускников, которые оказываются без работы и обращаются в центр занятости;

- увеличить финансирование программы предоставления государственной поддержки для строительства (приобретение) доступного жилья до 500 млн. грн. и программы частичной компенсации процентной ставки кредитов для молодежи на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья до 200 млн. грн., поскольку в нынешнем проекте бюджета планируется, что количество жилищных кредитов, предоставленных молодежи, будет смешным в общих масштабах проблемы – 196;

- предусмотреть в бюджете средства на государственную поддержку инвестиционных проектов малого бизнеса в размере 1 млрд. грн. и увеличить расходы на Национальную программу содействия развитию малого предпринимательства на 20 млн. грн. Это, в частности, будет способствовать уменьшению безработицы;

- увеличить расходы по программе "Украинская книга ” до 60 млн. грн.;

- увеличить на 10 млн. грн. (до 13,78 млн. грн.) размер финансирования на государственные премии, стипендии и гранты в области науки и техники, который бюджетом предлагается сократить втрое.

При этом, «Наша Украина» предлагает следующие источники финансирования для улучшения социальной защиты граждан: уменьшить финансирование Министерства внутренних дел, по меньшей мере, на 1,7 млрд. грн., - до 12,73 млрд. Изменить принцип работы этой структуры, отказаться от погони за «плановыми» показателями; сократить расходы на Генеральную прокуратуру, по меньшей мере, на 1 млрд. грн. и расходы на СБУ - на 300 млн. грн.; уменьшить расходы на Министерство юстиции на 1 млрд. грн.; уменьшить расходы Государственной налоговой службы на 1,5 млрд. грн. за счет упрощения налоговой системы и сокращения необоснованных полномочий; расходы на строительство, реконструкцию и реставрацию объектов Государственного управления делами сократить, по меньшей мере, на 60 млн. грн. до 28,48 млн. грн.; сократить обеспечение перевозок высших должностных лиц государства авиационным транспортом на 100 млн. грн. - до 87,9 млн..; оставить на уровне прошлого года обеспечение деятельности Президента Украины и Администрации Президента, которое в этом году планируется увеличить на 30,1 млн. грн.; сократить финансирование Управления государственной охраны, по меньшей мере, на 100 млн. грн. и уменьшить количественный состав структуры и ограничить ее использование высокопоставленными должностными лицами; уменьшить финансовую поддержку санаторно-курортного комплекса Управления делами Верховной Рады на 30 млн. грн. - до 57,124 млн. грн.; сократить финансовую поддержку санаторно-курортных заведений ГУД на 40 млн. – до 73,03 млн. грн.; отменить расходы на отдельное медобслуживание депутатов и руководящего состава органов государственной власти (381,4 млн. грн): представители власти на уровне со всеми должны получать медицинские услуги в обычных больницах, или оплачивать их в частных больницах; осуществить продажу трети автопарка органов власти; сократить государственную поддержку угледобывающих предприятий на частичное покрытие расходов по себестоимости готовой товарной угольной продукции на 4 млрд. грн. (с 6,8 млрд. до 2,8 млрд.).

Как сообщал УНИАН, 20 октября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект государственного бюджета на 2012 год. Правительство должно доработать проект бюджета, учесть замечание комитета Верховной Рады и в двухнедельный срок подать его на рассмотрение в Верховную Раду.