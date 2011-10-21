Суд снова отказал защите Луценко

Печерский районный суд Киева отказался выносить отдельное постановление для обращения в Генеральную прокуратуру и МВД с требованием дать оценку фактам давления со стороны сотрудников милиции на свидетелей по делу бывшего министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом, суд отказал в удовлетворении соответствующего ходатайства, заявленного сегодня в начале судебного заседания адвокатом экс-министра Ю.ЛУЦЕНКО Алексеем БАГАНЦЕМ.

Свое решение суд мотивировал тем, что на данной стадии судебного заседания нельзя давать оценку доказательствам, поскольку это делается судом исключительно в совещательной комнате.

Сейчас суд продолжает допрос свидетелей по делу.

Справка УНИАН. Ю.ЛУЦЕНКО было задержан 26 декабря 2010 года. Его содержат в Лукьяновском СИЗО.

23 мая Печерский райсуд Киева начал рассмотрение дела экс-министра внутренних дел Украины Ю.ЛУЦЕНКО.

По данным Генпрокуратуры, Ю.ЛУЦЕНКО инкриминируется завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц, превышение власти или должностных полномочий, что привело к тяжелым последствиям, и злоупотребление властью, совершенное сотрудником правоохранительного органа.