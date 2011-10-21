Политолог: проблему Тимошенко нужно решить до начала декабря

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ считает, что проблема с осужденной экс-премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО должна быть решена до начала декабря для сохранения нормальных отношений с Европой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.

«Украинская власть понимает, что ей необходимо сохранять нормальные отношения как с Россией, так и с Европой. Поэтому внутренняя проблема, связанная с ТИМОШЕНКО, осталась, и ее как-то нужно разрулить. Будут как-то разруливать», - сказал эксперт.

«Мне кажется, что на протяжении месяца, до начала декабря, нужно как-то решить эту проблему, чтобы не осложнять завершение года», - добавил он.

М.ПОГРЕБИНСКИЙ также считает, что Ю.ТИМОШЕНКО в тюрьме является гораздо большей головной болью для власти, чем на свободе.

«Я не сомневаюсь, что пройдет определенное время эмоциональной настройки, и вернется рациональная логика», - сказал политолог.

Он также считает, что те, кто «не помог» Президенту определиться относительно дела Ю.ТИМОШЕНКО рационально, а наоборот, подталкивали его к другому, вообще не были заинтересованы судьбой и авторитетом Президента. «У них есть какие-то другие планы», - сказал М.ПОГРЕБИНСКИЙ.