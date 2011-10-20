Королевская: Всемирный банк признал неэффективность реформ в Украине

Снижение позиций Украины в рейтинге Всемирного банка свидетельствует о полном провале экономической политики правительства и неэффективности реформ, которые власть проводит вот уже 1,5 года.

Об этом УНИАН заявила народный депутат Украины (фракция «БЮТ – Батькивщина»), глава Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, комментируя публикацию рейтинга Doing Business 2012, в котором Украина опустилась со 149 на 152 место.

По мнению депутата, данные рейтинга свидетельствуют о том, что реформы в Украине лишь ухудшают положение бизнеса. «Всемирный банк признал неэффективность реформ в Украине и это объективная оценка. Показательно, что Украина в общем рейтинге Doing Business 2012 занимает позицию после африканской страны Либерии, разрушенной в результате многолетней гражданской войны. Нас обошли такие страны как Буркина-Фасо, Гамбия и даже Гондурас. Данные рейтинга красноречиво говорят о полном провале экономической политики правительства и неэффективности реформ, которые власть проводит вот уже 1,5 года», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Глава парламентского комитета считает, что за последние два года Украина снизила свою конкурентоспособность на внешних рынках. «Рейтинг Doing Business – оценивает не абстрактные макроэкономические показатели, которые так любит демонстрировать наше правительство. Он оценивает способность властей создать комфортные условия для работы бизнеса в стране. В большинстве случаев это требует лишь профессионализма и политической воли. К сожалению, отчет Всемирного банка свидетельствует, что украинское правительство не имеет ни первого, ни второго. В итоге страна все больше откатывается назад в 90-е», - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Политик отметила, что после принятия инициированных ею законов о принципе «молчаливого согласия» и декларативном принципе, облегчающих ведение бизнеса, Украина получила 121 место в этом разделе рейтинга. «Тогда у нас появилась надежда, что после проведения ряда реформ в сфере дерегуляции мы очень быстро продвинемся вверх. Однако действия правительства в этой сфере лишь ухудшили ситуацию в предпринимательстве, а принятие репрессивного Налогового кодекса привело к массовому отказу людей заниматься частным бизнесом, закрытию малых и средних предприятий либо переводу их в тень. Горько сознавать, что за то же время ряд стран третьего мира в результате проведенных реформ значительно улучшили свои показатели в рейтинге Всемирного банка. Речь идет о таких странах как Сенегал, Сьерра-Леоне, Бурунди, Сан-Томе и Принсипи. Украина стала, пожалуй, единственным государством, которое за счет проведения сразу нескольких реформ смогла снизить позиции в рейтинге», – отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Глава Комитета ВР считает, что данные Всемирного банка должны стать стимулом для правительства пересмотреть ход и идеологию проведения экономических реформ в стране. «Важно остановить негативные тенденции в экономике и поставить точку в псевдореформах, декларируемых властью. Я внесла в парламент ряд законопроектов, разработанных в тесном сотрудничестве с Советом предпринимателей. Скорейшее принятие пакета «Народных реформ» позволит улучшить ситуацию с ведением бизнеса в Украине и активизировать экономическую активность людей», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По информации пресс-службы Н.КОРОЛЕВСКОЙ, рейтинг Всемирного банка Doing Business публикуется один раз в год и оценивает уровень легкости ведения бизнеса в стране, а также ход экономических реформ. За последний год реформы проведены в 53 странах, что свидетельствует о высокой конкуренции и жесткой борьбе за привлечение капитала. В докладе ВБ отмечается, что за прошедший год Украина провела 4 структурные реформы. Несмотря на это, по ряду показателей позиции страны остаются одними из худших в мире.

Налоговая реформа, проведенная правительством, не смогла сдвинуть страну с предпоследних мест рейтинга – 181 позиции из 183 возможных. Критика продолжает звучать в отношении количества платежей (135), времени на администрирование налогов (657 часов в год), и общей налоговой нагрузке на бизнес (57,1%).

В сфере получения разрешений на строительство отечественная экономика также опустилась на 180 место с крайне высокими показателями длительности получения разрешений – 375 дней. Крайне неудовлетворительной оценивается ситуация в сфере подключения к электросетям (169 место). 11 процедур, длительность принятия решений (274 дня) и общая стоимость делают не привлекательными в Украине проекты по строительству и инфраструктурному развитию. Не лучшим образом обстоит дело с регистрацией собственности – 166 место. И вновь критика Всемирного банка звучит в отношении зарегулированности в Украине процедур, требующих от инвесторов чрезмерной затраты времени (117 дней). Вместе с этим неудовлетворительным остается уровень защиты инвесторов – 111 место, в сфере которой правительство Украины не предприняло никаких изменений.