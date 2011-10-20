Наливайченко обвиняет власть в «кагебистской и советской лжи»

Евросоюз дал четкий политический сигнал украинской власти, и этот сигнал свидетельствует о том, что Украина развивается в неправильном направлении.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Нашей Украины», об этом заявил председатель политсовета партии Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО в студии «Голоса Америки», комментируя последствия политических преследований оппозиционеров для европейской интеграции Украины.

По словам В.НАЛИВАЙЧЕНКО, политические свободы и преследования оппозиции осуждаются не просто Европейским Союзом – они осуждаются всем цивилизованным миром, и такая ситуация противоречит интересам Украины и ее европейским устремлениям.

«К сожалению, сегодня украинофобы в правительстве занимают руководящие места. Власть наврала на выборах, премьер и вице-премьеры вообще нас ведут в союз. То, что они называют его вместо Советского Таможенным или Евразийским – это такая же кагебистская и советская ложь. Это подмена государственности Украины и понимания вектора ее развития», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО, подчеркнув, что на следующих выборах нужно избрать украинскую власть.

По его словам, проблема заключается в том, что у действующих правительственных чиновников до сих пор осталось совковое мышление: «Иностранных языков они не знают, украинский язык тоже не выучили, а главное – так и не изучили, в чем национальный интерес нашего государства. Поэтому предлагают Таможенный союз».

При этом председатель политсовета «Нашей Украины» напомнил, что в Таможенном союзе 86,5% таможенных сборов идет в Москву, 5,5% – в Беларусь, остальные в Казахстан. «Это как раньше был Госплан – когда всё собиралось в Москве и потом на партийную бюрократию распределялось. Мы против возобновления таких союзов», - подчеркнул В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

В то же время он подчеркнул необходимость продолжать европейский путь Украины. «Нашим украинским предприятиям интересно искать новые рынки сбыта. Мы за введение зоны свободной торговли с ЕС – чтобы поднять уровень жизни наших людей. Мы также не против расширения российских рынков сбыта – но пусть сначала Россия снимет ограничение на поставки украинской продукции на свой рынок», - отметил он.

По мнению В.НАЛИВАЙЧЕНКО, для того, что повернуть Украину в европейском направлении следует изменять власть, начать уважать права человека, прекратить преследование оппозиции, выпустить из тюрем политических деятелей – Юлию ТИМОШЕНКО, Юрия ЛУЦЕНКО и других. «А главное - государство должно существовать для служения собственным гражданам», - подчеркнул В.НАЛИВАЙЧЕНКО.