Янукович перетасовал кадры в министерствах

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ осуществил кадровые ротации в министерствах и ведомствах.

Соответствующие указы размещены на официальном сайте главы государства.

Так, Сергей ОРЛЕНКО освобожден от должности председателя Государственного агентства экологических инвестиций Украины, Константин КУЧЕР - от должности заместителя министра промышленной политики Украины - председателя Агентства по вопросам оборонно-промышленного комплекса, Сергей БЕЛЕНЬКИЙ - от должности заместителя министра промышленной политики Украины.

Размещены указы и об освобождении Евгения ГРИГОРЕНКО от должности заместителя председателя Фонда государственного имущества Украины, Николая ГОРДИЕНКО - от должности заместителя председателя Главного контрольно-ревизионного управления Украины, Александра СОЛЯНИКА - от должности заместителя председателя Государственной службы связи Украины, Николая ПАЦЮКА - от должности заместителя председателя Государственного комитета ветеринарной медицины Украины, Юрия ОСТАПЧУКА - от должности заместителя председателя Государственного комитета статистики Украины.

Также освобождены Галина ЯЦИШИНА от должности первого заместителя председателя Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства, Валентина КОЛЕСНИК - от должности заместителя председателя Государственного комитета статистики Украины, Виталий ДЕМЬЯНЮК - от должности заместителя председателя Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины, Сергеяй ШУТ - от должности заместителя председателя Государственного агентства Украины по управлению.

В то же время, Президент назначил Николая ДЯЧИШИНА заместителем председателя Национального агентства Украины по вопросам государственной службы.