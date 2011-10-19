Хмельницкий горсовет осудил приговор Тимошенко

Депутаты Хмельницкого городского совета приняли заявление, в котором осудили приговор экс-премьеру Юлии ТИМОШЕНКО и обратились в Верховную Раду с просьбой декриминализировать статьи Уголовного кодекса, “что будет гарантировать неподсудность ТИМОШЕНКО при рассмотрении апелляции”.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовало большинство депутатов на внеочередном заседании сессии.

По убеждению депутатов, осуждение оппозиционного лидера – это “наглое нарушение Хельсинской хартии прав человека и соблюдения международных стандартов прозрачности и независимости юридических норм”.

“Выборочность национального правосудия крайне негативно отразится на пути вступления Украины в Европейский Союз, где политические разногласия нормируются политическими механизмами, где разные взгляды на политику не криминализируются. Если власть действительно хочет ввести государство в круг современных стран, которые динамично развиваются, то необходимо прекратить политическое преследование оппонентов и не отстранять Юлию ТИМОШЕНКО от участия в парламентских выборах”, - говорится в обращении.

Кроме того, депутаты обратились к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с призывом воспользоваться своими полномочиями и защитить Ю.ТИМОШЕНКО от того, что было признано международным содружеством политическими репрессиями, и прекратить политические репрессии против украинских патриотов.