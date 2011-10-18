Азаров разрывается между двумя «принципиальными» зонами

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что создание зоны свободной торговли в СНГ для Украины является настолько же принципиальным, как и создание зоны свободной торговли с Европейским Союзом.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины, об этом он сказал на переговорах в узком кругу глав правительств стран - членов СНГ в Санкт-Петербурге.

«Это пункты одного плана расширения возможностей Украины на внешних рынках», - сказал Н.АЗАРОВ.