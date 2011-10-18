Януковичу хочется верить, что в ближайшее время договорится с Россией

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ надеется, что в ближайшее время Украина и Россия сумеют достичь договоренности по газовым вопросам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил на брифинге с Президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ, отвечая на вопрос, когда можно ожидать результатов переговоров по изменению условий закупки газа и созданию консорциума.

Он сказал, что переговоры близятся к завершению. «Мы к этому приблизились уже очень близко. Хочется верить в то, что в самое ближайшее время мы расставим все точки над «і», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что цель переговоров по газовым вопросам – выйти на вариант, который давал бы перспективы для обеих стран и создавал мотивацию для развития отношений на долгие годы.

В результате договоренностей должны быть сняты опасения европейских стран по поводу возможных перебоев в поставках газа. В.ЯНУКОВИЧ в очередной раз подчеркнул, что у ЕС не должно быть беспокойства по этому вопросу. Он отметил, что Украина стабильно платит и будет платить за российский газ, а также стабильно прокачивала и будет прокачивать газ в страны Евросоюза. «Все остальное, как мы будем строить эти отношения, думаю, что мы объявим уже в самое ближайшее время. Уверен, что при соответствующих подходах и сейчас, и в перспективе мы как партнеры будем всегда выполнять наши двусторонние соглашения», - сказал Президент Украины.

Справка УНИАН. ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 19 января 2009 года подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 год; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год.

Цена на газ устанавливается поквартально. Цена импортного природного газа для Украины в І квартале 2011 года составляла около 264 долл. за тыс. куб. м, во ІІ – 295,6 долл. за тыс. куб. м, в ІІІ – 354 долл. за тыс. куб. м.

Украина добивается пересмотра газовых контрактов с РФ, считая цену на газ завышенной, а на транзит - напротив, заниженной.