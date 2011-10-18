Янукович «полетит дальше» по воле руководства Евросоюза

Решение отложить визит Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Брюссель было принято руководством Европейского Союза.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил дипломатический источник в ЕС.

«Решение было принято двумя президентами (Президентом Европейского Совета Германом Ван РОМПЕЕМ и Президентом Еврокомиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ - УНИАН) при участии Верховного представителя ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Кэтрин ЭШТОН», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что визит отложен до тех пор, пока условия для его проведения будут более благоприятными.

Как сообщал УНИАН, визит Президента В.ЯНУКОВИЧА в Брюссель был запланирован на 20 октября.

В интервью зарубежным СМИ Президент Украины заявил, что осуществит запланированную поездку в Брюссель, невзирая на похолодание в отношениях. «Я не намереваюсь ни у кого просить милостей. Мы партнеры. Если есть необходимость встретиться, я готов. Если нет – я полечу дальше», – сказал он.