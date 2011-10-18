СБУ подозревают в укрывательстве важного свидетеля кассетного скандала

Экс-заместитель генерального прокурора и экс-заместитель главы Службы безопасности Украины Николай ОБИХОД считает, что соратник майора Николая МЕЛЬНИЧЕНКО Владимир САВЧЕНКО представляет интерес для следствия как один из немногих, могущих раскрыть тайны «кассетного скандала».

Об этом Н.ОБИХОД пишет в статье, опубликованной в газете «Факты» 14 октября 2011 года.

По словам бывшего представителя руководства спецслужб, «этот человек непосредственно осуществлял обработку и приведение в систему сделанных майором записей, и еще 9 ноября 2000 года, перед знаменитым выступлением в Верховной Раде Александра МОРОЗА, срочно выехал в Португалию».

По мнению Н.ОБИХОДА, украинские правоохранители должны выяснить: «Действительно ли имело место покровительство В.САВЧЕНКО при его повторном выезде в 2003 году из страны со стороны СБУ? Допрашивался ли он, представляя огромный интерес для следствия, при непродолжительном пребывании в 2003 году в Украине следователями Генпрокуратуры, или же прокурорам вообще не было сообщено спецслужбой о нахождении в стране исчезнувшего важного свидетеля? Откуда у этого человека навыки работы в области криптозащиты данных, которые на то время в Украине могли быть приобретены только при обучении в спецслужбах?».

Как сообщалось, против бывшего охранника экс-президента Украины Леонида КУЧМЫ Н.МЕЛЬНИЧЕНКО в 2001 и 2004 годах возбуждалось уголовное дело по подозрению в превышении служебных полномочий, разглашении государственной тайны, а также по факту фальсификации доказательств.

23 июня 2011 года Печерский районный суд Киева своим решением отменил постановление генпрокурора Украины Святослава ПИСКУНА от 1 марта 2005 года, которым было закрыто уголовное дело, возбужденное против Н.МЕЛЬНИЧЕНКО. Такое решение суд принял, удовлетворив ходатайство адвокатов Л.КУЧМЫ.

11 октября с. г. адвокат Н.МЕЛЬНИЧЕНКО Николай НЕДИЛЬКО заявил, что его подзащитный вынужден был выехать за границу, поскольку в Украине существует реальная угроза его жизни.

14 октября Служба безопасности Украины объявила в международный розыск Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.