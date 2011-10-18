Нардепы от БЮТ протестуют возле трибуны ВР

Народные депутаты из фракции "БЮТ-Батьківщина" собрались возле трибуны Верховной Рады в знак протеста против действий парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, первый заместитель председателя фракции "БЮТ-Батьківщина" Андрей КОЖЕМЯКИН отметил, что «высший законодательный орган перестал выполнять функции главного и единственного законодательного органа Украины, и потерял свою легитимность».

По его словам, Верховная Рада «превратилась в отделение Администрации Президента Украины, и по взмаху руки выполняет лишь функции легитимизации незаконных и антинародных решений».

Как заявил А.КОЖЕМЯКИН, сначала были незаконные решения о продлении срока полномочий этой ВР, изменения к Конституции.

Он отметил, что «народные депутаты, которые шли от политических сил с конкретными обещаниями, избирателей предали, сняли с себя ответственность за защиту их интересов и перешли на службу исполнительной власти», и сегодня парламентское большинство действует «вопреки интересам народа Украины».

Как подчеркнул А.КОЖЕМЯКИН, именно парламент поддержал судебную реформу, что привело, в частности, к политическим репрессиям оппозиции, поэтому часть ответственности за преследование, в частности экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, лежит на парламенте.

А.КОЖЕМЯКИН подчеркнул: «Дальнейшее функционирование законодательного органа Украины и его нынешнего состава создает предпосылки невозможности движения вперед в направлении европейской интеграции», поэтому парламент должен немедленно прекратить свое существование.

Как отметил А.КОЖЕМЯКИН, сегодня фракция "БЮТ-Батьківщина" подаст для регистрации проект постановления, где будут подписи народных депутатов с требованием роспуска парламента.

«Эта Верховная Рада Украине не нужна», - заявил А.КОЖЕМЯКИН и добавил, что, протестуя против действий, которые происходят в парламенте, «наша фракция будет находиться возле этой трибуны все время, сколько вы будете вести сегодня заседание».

При этом работа ВР продолжается, рассматриваются вопросы повестки дня, а депутаты от "БЮТ-Батьківщини" остаются возле трибуны.