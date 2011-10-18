В ПР не исключают, что вернутся к вопросу о времени

Народный депутат от Партии регионов Ярослав СУХОЙ не исключает, что Верховная Рада вернется к рассмотрению вопроса об изменении исчисления времени на территории Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам, комментируя отказ народных депутатов отменить постановление об изменении порядка исчисления времени.

«Я думаю, судя по настроению зала, этот вопрос окончательно еще не решен, и мы к нему еще вернемся», - сказал Я.СУХОЙ.

Вместе с тем он отметил, что возвращение к этому вопросу возможно лишь после достижения компромисса.

«Например, может быть решение такое, как предложил ЛИТВИН (председатель ВР Владимир ЛИТВИН), что мы не будем менять время летом, а поменяем его раз зимой», - добавил Я.СУХОЙ.