Тигипко: Вероятность переориентации на Таможенный союз достаточно большая

Вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО называет высокой вероятность переориентации Украины на вступление в Таможенный союз в случае отказа Европейского Союза принять Украину.

Об этом он заявил в интервью газете “День”.

С.ТИГИПКО отказался оценить судебный приговор экс-премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО, поскольку это решение не является окончательным. “Очевидно, что судебный процесс будет продолжаться и будет апелляция. Я могу констатировать только одно - все упирается в непроведение реформ. В данном случае в свое время не привели в соответствие с европейским законодательством Уголовный кодекс Украины. Все, что происходит, вызывает только одно желание - еще скорее реформировать все сферы жизни. В первую очередь, судебную систему, потому что именно ее несовершенство вызывает больше всего замечаний”, – сказал С.ТИГИПКО.

В ответ на вопрос, как власть будет выходить из ситуации, учитывая очень резкую критику мирового сообщества, вице-премьер сказал: “Реформами: упрощением налогового, таможенного и трудового законодательства, разработкой нового законодательства о банкротстве и так далее”.

По его словам, чтобы приблизиться к Евросоюзу, нужно прежде всего адаптировать отечественное законодательство к европейским нормам и договориться о создании зоны свободной торговли (какие рынки открываем и закрываем для себя и Европы). “По моему мнению, нужно сделать всю работу по адаптации к европейскому законодательству, а потом начинать говорить о подписании соглашения по ЗСТ с ЕС. Если будут проблемы с демократией, то будем говорить и об этом. Но для меня самое главное сегодня, что Украина еще до сих пор не адаптировала свое законодательство к нормам европейского. И только после завершения этого шага можно говорить о следующем”, – заявил С.ТИГИПКО.

Он отказался спрогнозировать, станет ли приговор Ю.ТИМОШЕНКО препятствием на пути подписания соглашения об ассоциированном членстве и создании зоны свободной торговли с ЕС. “Не знаю. Это покажут дальнейшие переговоры. Мы пока еще говорим о перспективе, которой нет”, – отметил С.ТИГИПКО.

В ответ на вопрос, учитывая резкие заявления европейцев, какова вероятность того, что Украина будет переориентироваться с европейского курса на членство в Таможенном союзе, вице-премьер отметил, что “если от Европейского Союза прозвучат абсолютно четкие сигналы «нет», то вероятность переориентации на Таможенный союз достаточно большая. Люди, которые сегодня хотят видеть Украину в Таможенном союзе, могут получить очень серьезный аргумент в пользу тезиса о том, что нужно двигаться в этот союз”.