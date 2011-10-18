СМИ: Украина и Россия приоткроют границы для 30 млн человек

Сегодня в Донецке пройдет украинско-российский межрегиональный форум, в котором примут участие президенты двух стран. С учетом многочисленных двусторонних проблем в Москве откровенно предупредили: "революционных достижений" от встречи двух лидеров ждать не стоит. Тем не менее, как выяснил "КоммерсантЪ-Украина", предстоящий форум удалось наполнить реальным содержанием.

В Донецке будет подписан пакет документов, регламентирующих региональное сотрудничество. А соглашение о порядке пересечения украинско-российской границы упростит жизнь 30 млн граждан Украины и РФ.

При этом источник "Ъ" затруднился ответить на вопрос, возможны ли на встрече сюрпризы, например, в виде неожиданного достижения газовых договоренностей между Москвой и Киевом. Правда, вариант их появления он также отвергать не стал.

Среди тех документов, подписание которых принципиально согласовано Москвой и Киевом, собеседники "Ъ" выделяют "Соглашение между правительством РФ и Кабинетом министров Украины о порядке пересечения российско-украинской государственной границы жителями приграничных регионов РФ и Украины". Проект документа предусматривает облегчение режима пересечения госграницы для жителей шести субъектов РФ (Брянская, Курская, Белгородская, Воронежская, Ростовская области и Краснодарский край) и шести украинских регионов (Черниговская, Сумская, Харьковская, Луганская, Донецкая области и Автономная республика Крым).

На этих территориях проживают 29,6 млн человек (министерство регионального развития РФ ссылается на данные переписи 2010 года и данные Госкомстата Украины на январь 2010 года). Их и коснется упрощенный режим пересечения российско-украинской границы, заявил "Ъ" заместитель главы минрегиона РФ Максим Травников. "Раньше в местах пересечения границы могли проходить только жители приграничных районов, а теперь — всех приграничных субъектов и областей",— пояснил собеседник "Ъ".