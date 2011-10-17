Во вторник, 18 октября, при поддержке Европейского Cоюза и Детского Фонда ООН ЮНИСЕФ в Киеве пройдет международный семинар по вопросам мониторинга пыток и жестокого обращения с детьми в контексте реформирования системы осуществления правосудия относительно детей, которые находятся в конфликте с законом, на постсоветском пространстве.

Международный семинар проводится в рамках совместного проекта ЕС и ЮНИСЕФ «Консолидация реформ в системе юстиции относительно детей с целью противодействия пыткам и другим формам жестокого обращения с детьми в постсоветских странах». Этот проект внедряется в восьми странах Центральной и Восточной Европы и СНГ.

Участники семинара:

Мария ЮРИКОВА, заместитель председателя Представительства Европейского Cоюза в Украине.

Юкие МОКУО, представитель Детского фонда ООН ЮНИСЕФ в Украине.

Наталия ИВАНОВА, представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека по вопросам защиты прав ребенка, равноправия и недискриминации.

Юрий ПАВЛЕНКО, Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка.

Андрей ПОРТНОВ, глава Комиссии по вопросам предупреждения истязаний при Президенте Украины.

Давид ВИГ, Институт «Открытое общество».

Встреча начнется в 9:30 в гостинице «PRESIDENT HOTEL» (ул. Госпитальная, 12).

Пресс-брифинг с участниками начнется в 10:30.

Контакты для аккредитации:

Богдан ИВАЩЕНКО

bogda_n@ukr.net

тел. 050-330-47-37.

Контакты для прессы:

Юлия ЮРОВА, руководитель пресс-службы Детского фонда ООН ЮНИСЕФ, тел. +38044 2542450, мобильный +38-050-414-30-53, yyurova@unicef.org

Бианка БОЙМЛЕР, координатор по вопросам информирования Представительства Европейского Союза, тел. +38044 3908010, мобильный +38-093-983-99-02, Bianca.BAUMLER@eeas.europa.eu

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Украине.

Делегация ЕС в Украине.