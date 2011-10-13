Обыск у афганцев в Киеве проводили по поручению донецкой налоговой

Сотрудники Управления налоговой милиции ГНА в г. Киеве во исполнение поручения следственного отдела налоговой милиции ГНА в Донецкой области и постановления Центральногородского районного суда г. Макеевки проводили обыск по адресу: г. Киев, ул. Большая Васильковская, 65.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Государственной налоговой администрации в г. Киеве, обыск проводился в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту в особо крупных размерах по ст. 212 ч. 3 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня пресс-служба гражданского движения "Общее дело" распространила сообщение, что налоговая милиция при поддержке вооруженных сотрудников спецподразделений сегодня утром проводила обыск в офисе организации ветеранов войны в Афганистане «Никто кроме нас» (ул. Большая Васильковская, 65, 3-й этаж).

Также обыск проводился в квартире лидера организации Александра КОВАЛЕВА, сообщила пресс-служба движения.

Как подчеркнули в «Общем деле», ветераны Афганистана связывают произвол правоохранителей исключительно со своей активной политической деятельностью. В частности, в связи с событиями 20 сентября под Верховной Радой, когда они осуществили штурм парламента, и подготовкой на завтра, 14 октября, всеукраинского Форума гражданского общества, который имел целью мобилизовать на активную борьбу всех воинов-"афганцев" и дать новый толчок политической активности всего общества, отмечается в сообщении.