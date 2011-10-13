Кличко: Украинская власть получит жесткий урок

Стремление к европейской интеграции больше всего объединяет украинских граждан. Об этом заявил лидер партии «УДАР» Виталий КЛИЧКО на встрече с американскими политологами, экспертами и учеными, которая состоялась 12 октября в помещении Фонда Маршалла в Вашингтоне.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «УДАР», по словам В.КЛИЧКО, поведение украинской власти сегодня не совместимо с желанием Украины интегрироваться в Европу. «Если мы стремимся тесно сотрудничать с Европейским Союзом, если хотим, чтобы нас считали европейской страной, то поведение украинской власти должно кардинально измениться. Те действия, которые нам демонстрирует сегодня действующая власть – недопустимы не только для представителей Запада, но и для самих украинских граждан», – считает В.КЛИЧКО.

Отвечая на вопрос американских экспертов, политик отметил – 65% украинцев поддерживают европейскую интеграцию. «Ни один другой вопрос не объединяет украинских граждан больше, чем стремление к евроинтеграции. Почему? Потому что украинцы разделяют демократические ценности Европы и хотят жить по честным правилам», – сказал В.КЛИЧКО во время выступления в Фонде Маршалла.

Обсуждая тему приговора, вынесенного экс-премьеру Юлии ТИМОШЕНКО, участники встречи пришли к общему мнению: решение суда вызывало справедливое международное возмущение и поставило под угрозу подписание Соглашения об ассоциации с ЕС и зоне свободной торговли.

«Украинская власть получит жесткий урок: ЕС отстаивает в равной мере как экономические интересы, так и общие ценности демократии, права человека и верховенство закона. Однако некоторые украинские политики считают, что экономический интерес перевесит демократические ценности и может быть использован в переговорах с еврочиновниками как инструмент торга, – сказал лидер партии «УДАР». – Но европейские политики больше не хотят слышать пустых обещаний, которыми их «кормил» официальный Киев на протяжении последних нескольких недель. Понадобится достаточно много времени, чтобы возобновить доверие, утраченное из-за решения по делу Ю.ТИМОШЕНКО».

«Для Украины европейский выбор – это не только выбор союзника, в первую очередь – это выбор модели развития страны в будущем. Именно от того, что мы изберем сегодня, будет зависеть, в какой Украине будут жить наши дети завтра. Для партии «УДАР» и для меня лично ответ очевиден – в сильной, демократической и европейской стране», – добавил политик.

Напомним, что лидер партии «УДАР» В.КЛИЧКО находится с четырехдневным визитом в Соединенных Штатах Америки. 12 октября в Вашингтоне В.КЛИЧКО выступил в Фонде Маршалла США – институте государственной политики, усилия которого направлены на углубление взаимопонимания и сотрудничества между США и Европой. Также лидер партии «УДАР» выступал в Национальном демократическом институте и Международном республиканском институте, которые представляют внешнеполитический курс Демократической и Республиканской партий США соответственно.