Фюле надеется, что Тимошенко все-таки не сядет

Европейская Комиссия рассчитывает, что окончательное решение по делу Юлии ТИМОШЕНКО будет после апелляции, а также процесса декриминализации.

Об этом, комментируя приговор по делу экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, заявил член Еврокомиссии по вопросам расширения и политики европейского соседства Штефан ФЮЛЕ в Брюсселе.

"Никто не может попасть в тюрьму на основе уже устаревшего законодательства. И решение, несомненно, должно быть найдено", - цитирует Ш.ФЮЛЕ «Украинская правда».

«Имеет место параллельный процесс декриминализации определенного количества статей, которые лежат в основе процесса против Ю.ТИМОШЕНКО», - отметил Ш.ФЮЛЕ.

«Также еще не закончился процесс апелляции. Я буду за этим внимательно следить. Мы все еще верим, что решение может быть найдено», - заявил он.

Ш.ФЮЛЕ также сообщил, что позже сегодня будет дана официальная реакция Европейской Комиссии.

Ш.ФЮЛЕ добавил, что в том числе от демократической ситуации в Украине зависит судьба соглашения об Ассоциации с Европейским Союзом.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 октября 2011 года, Печерский районный суд Киева огласил постановление об осуждении экс-премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО к семи годам лишения свободы без дальнейшего права занимать государственные должности на протяжении трех лет. Суд также удовлетворил гражданский иск НАК "Нафтогаз Украины", который требовал от Ю.ТИМОШЕНКО компенсации ущерба, нанесенного компании в результате подписания соглашений в январе 2009 года в объеме 1,516 млрд. грн.