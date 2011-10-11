Луценко просит позвать в суд «незаменимого прокурора»

Печерский районный суд Киева отказался перенести заседание по делу экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО на другой день.

Как передает корреспондент УНИАН, с соответствующим ходатайством обратился Ю.ЛУЦЕНКО, ссылаясь на то, что отсутствует представитель гособвинения Виктор КЛИМЕНКО.

Ю.ЛУЦЕНКО заметил, что при отсутствии В.КЛИМЕНКО не может продолжаться заседание.

«Именно прокурор КЛИМЕНКО лучше всех во время допроса свидетелей обнаруживает факты допросов ночью и фальсификации документов», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

В свою очередь судья Сергей ВОВК, сославшись на решение коллегии судей, заявил, что отсутствие одного из прокуроров не является препятствием для продолжения заседания суда.

«Он незаменим», - пошутил Ю.ЛУЦЕНКО, попросив, чтобы в Генеральную прокуратуру было направлено письмо о недопустимости отсутствия хотя бы одного из прокуроров на заседании суда.