Адвокат Тимошенко думает, что приговор будут читать 3-4 часа

У защиты бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО на данное время пока нет информации относительно точной даты и времени объявления ей судебного приговора.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам адвокат Ю.ТИМОШЕНКО Николай СИРЫЙ возле здания Печерского районного суда Киева.

«Сейчас 12-й час, 10 октября, и на этот момент адвокаты Юлии ТИМОШЕНКО не получили какой-либо новой информации относительно точного времени, точной даты оглашения решения Печерского суда. Как мы помним, суд объявил о том, что он начнет заседание 11-го числа утром, ориентировочно. Этот срок «ориентировочно» - это позиция неопределенности того, когда будет оглашено решение», - сказал Н.СИРЫЙ.

Как отметил адвокат, с точки зрения правовой определенности суду нужно было бы более четко определить дату, чтобы и защита, и Ю.ТИМОШЕНКО, и общество четко знали, когда будет оглашено это решение.

«Сегодня ситуация такая, что мы не получили новой информации, во-первых. А во-вторых, сохраняется неопределенность из-за того, что судья КИРЕЕВ сориентировал всех, что будет ориентировочно 11-го числа. То есть, неопределенность остается до этого момента», - отметил Н.СИРЫЙ.

В целом он оценивает, что зачитывание приговора Ю.ТИМОШЕНКО может продлиться три-четыре часа.