Чорновил: Янукович ждет, что скоро будет очень плохо

Народный депутат Тарас Чорновил допускает, что президент Виктор Янукович может уехать из Украины.

Об этом он заявил в интервью "Газете по-украински".

"Может, но он здесь укоренился. Вжился в "Межгорье", вложил тут миллиарды, душу. С таким багажом тяжело драпать. У Януковича минимум национального и духовного, но у него есть прирастание ко всему материальному, что называется "недвижимость". Это слово для него значимо", - подчеркнул депутат.

По его словам, чем больше президент напускает на себя уверенности, тем очевиднее его растерянность.

Чорновил считает, что Янукович находится в ожидании того, что скоро будет очень плохо, и не понимает, что делать.

"Янукович до сих пор убежден, что концентрация власти - это хорошо. Он считает, ему через чьи-то коварные действия просто не дают ей нормально воспользоваться. Президент не понял, что взял на себя ту ответственность, которую нести невозможно. Даже в успешных странах люди не рискнут принимать на себя столько", - отметил политик.

"Янукович верит, что надо продолжить концентрировать эту власть. Но пока нет какого-то сильного доверенного администратора, которому можно было бы давать указания. Не Левочкина, а кого-то супернадежного. Он начинает бояться. В таком состоянии человек может делать иррациональные шаги", - добавил он.