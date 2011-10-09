Нашеукраинцы напоминают Януковичу о его обещании

Народные депутаты Украины Виктор МАТЧУК и Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ изучат опыт проведения парламентских выборов в Польше.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Наша Украина», в день голосования, 9 октября, депутаты Верховной Рады будут присутствовать на избирательном участке в Генеральном консульстве Польши в Украине.

«Для Украины польский опыт голосования на выборах в парламент ценен тем, что Польша не побоялась принять законодательство об «открытых списках». Украинская власть боится такого нововведения, мотивируя это якобы какими-то техническими сложностями. Я лично хочу убедиться, что ничего сложного в этой процедуре нет, и Украине уже давно пора вводить систему голосования по «открытым спискам» на выборах в парламент», - отмечает народный депутат от «Нашей Украины» В.МАТЧУК.

По его мнению, открытые партийные списки в нынешней ситуации в Украине могли бы стать лучшей системой выборов в Верховную Раду, поскольку они дают возможность людям избирать конкретного депутата с учетом того, к какой политической силе он принадлежит.

«Открытые списки также уменьшают зависимость кандидатов от своего партийного лидера, поскольку не он определяет, кто из партийного списка пройдет, а сами избиратели определяют», - убежден народный депутат.

При этом В.МАТЧУК отмечает, что установить открытые списки на выборах в парламент обещал Виктор ЯНУКОВИЧ, когда был кандидатом в Президенты. Впрочем, этого обещания, судя из избирательного законодательства, которое подают на рассмотрение парламента, он так и не придерживается.

Как сообщалось, избирательное законодательство Польши базируется на системе "открытых списков", что позволяет избирателям голосовать за любой номер в партийном списке кандидатов.