Карпачева сама оказывала заместительнице Тигипко первую помощь

Заместителя министра социальной политики Лидию ДРОЗДОВУ, которая пострадала в дорожно-транспортном происшествии в Ривненской области, планируют выписать из больницы в понедельник, 10 октября.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Нины КАРПАЧЕВОЙ.

В сообщении напоминается, что ДТП произошло, когда колонна автомашин в сопровождении работников Госавтоинспекции возвращалась в Ривне с открытия в Дубровицком районе территориального центра социального обслуживания инвалидов и пожилых людей 7 октября.

Омбудсман сообщила, что автомобиль, в котором она ехала, не попал в аварию.

«Машина, в которой я ехала, избежала лобового столкновения с автомобилем, который на повышенной скорости вылетел на встречную полосу, – отметила Н.КАРПАЧЕВА. – К сожалению, следующая машина, в которой ехала заместитель министра труда и социальной политики Лидия ДРОЗДОВА, пытаясь избежать этого столкновения, оказалась в кювете и перевернулась. Вместе с председателем Ривненской областной госадминистрации Василием БЕРТАШЕМ, жителями села Яриновка мы оказали потерпевшим первую помощь. Хочу поблагодарить медиков, которые оперативно прибыли на место происшествия».

Четырех потерпевших отправили в Ровненскую областную больницу. Их жизни ничто не угрожает. Главный врач Владимир КИСИЛЬ постоянно информирует Омбудсмана о состоянии здоровья потерпевших.

Ожидается, что 10 октября заместителя министра Л.ДРОЗДОВУ, которой диагностировали ушиб позвоночника, выпишут из больницы, сказано в сообщении.

Нет угрозы здоровью беременной женщины, которая ехала во встречной машине и сильно испугалась.

Омбудсман надеется на тщательное и объективное расследование обстоятельств ДТП, в частности, действий работников Госавтоинспекции относительно предупреждения аварийной ситуации во время движения автоколонны, а также установления лица водителя фуры, который не выполнил требований главной машины сопровождения ГАИ.

Как сообщал УНИАН, Сектор связей с общественностью УМВД Украины в Ривненской области обнародовал информацию о том, что 7 октября водитель автомобиля «Опель-вектра», 33-летний житель Ривне, двигаясь в направлении города Сарны, не выбрал безопасную скорость и выехал на обочину, где его легковой автомобиль занесло и развернуло на встречную полосу. Там в этот момент двигался кортеж автомобилей, который сопровождал заместителя министра социальной политики Украины Л.ДРОЗДОВУ.

Высокопоставленное должностное лицо возвращалась на автомобиле «Мазда 6» с открытия территориального центра для обслуживания одиноких нетрудоспособных, престарелых граждан в селе Высоцк Дубровицкого района и амбулатории сельской практики с дневным стационаром в селе Милячи Дубровицкого района.

Л.ДРОЗДОВУ и водителя с травмами разных степеней тяжести доставили в Ривненскую областную клиническую больницу.

Милиция проводит следственные действия по факту ДТП.