В Донецке состоялся профсоюзный митинг против бедности

Сегодня в Донецке перед зданием областной государственной администрации областная федерация профсоюзов провела многолюдный митинг против бедности, приуроченный ко Всемирному дню борьбы за достойный труд и Международному дню борьбы с бедностью.

Как передает корреспондент УНИАН, около тысячи участников акции протеста, прибывшие из различных районов г. Донецка, а также других близлежащих городов региона, представляли областные и городские профсоюзные организации работников здравоохранения, образования и науки, машиностроительной отрасли, территориальные организации Укруглепрофсоюза и др.

Митингующие держали в руках плакаты: «Президент! Защити наши конституционные права!», «Трудящимся – достойную заработную плату!», «Долой бедность!», «Мораторий на повышение цен и тарифов!», «Не допустить принятия антисоциальных законов!», «Единую тарифную сетку – согласно закона!» и др.

Все выступающие на митинге подчеркнули необходимость повышения жизненного уровня работающего человека в Украине, осудили сокращение рабочего дня, безработицу, низкие тарифные ставки и отсутствие сегодня государственных гарантий на достойный труд и отдых.

Председатель Донецкого областного совета профсоюзов Владимир ПАСТУШЕНКО отметил, что, не смотря на то, что в стране отмечается рост объемов производства, сохраняется тенденция к росту средней заработной платы, сокращение догов по зарплате на предприятиях банкротах, «проблемы практического обеспечения принципов достойного труда продолжают оставаться острыми».

«В нашей области 20 тыс. трудящихся работают в режиме неполного рабочего дня, а значит, не получают должную заработную плату, 43 тыс. человек имеют доходы ниже прожиточного минимума. Сегодня нам государство гарантирует прожиточный минимум, который на 20% ниже рассчитанного по фактическим потребностям», - сказал В.ПАСТУШЕНКО.

По итогам акции были озвучены основные требования митингующих, выдвинутые власти: это – справедливая и достойная оплата труда, безопасные условия труда, надежная социальная защита, обеспечение трудящихся качественными рабочими местами.