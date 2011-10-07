Кортеж Карпачовой попал в ДТП
21:24, 07 октября 2011Политика
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Водитель встречной машины не справился с управлением
В Ровенской области в ДТП попал кортеж Уполномоченного по правам человека Нины Карпачевой и заместителя министра труда и социальной политики Украины Лидии Дроздовой, сообщает ТСН.
Авария произошла из-за того, что водитель встречной машины не справился с управлением и столкнулся с машиной из сопровождения омбудсмена.
В результате четверо пострадавших, среди них и заместитель министра труда и социальной политики. Все четверо в больнице. По предварительным данным угрозы их жизни нет.
Водитель легковушки, свою вину признал сразу. В его машине была беременная жена. Ее тоже госпитализировали.
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