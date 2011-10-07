Кортеж Карпачовой попал в ДТП

В Ровенской области в ДТП попал кортеж Уполномоченного по правам человека Нины Карпачевой и заместителя министра труда и социальной политики Украины Лидии Дроздовой, сообщает ТСН.

Авария произошла из-за того, что водитель встречной машины не справился с управлением и столкнулся с машиной из сопровождения омбудсмена.

В результате четверо пострадавших, среди них и заместитель министра труда и социальной политики. Все четверо в больнице. По предварительным данным угрозы их жизни нет.

Водитель легковушки, свою вину признал сразу. В его машине была беременная жена. Ее тоже госпитализировали.