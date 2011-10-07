Луценко просил допросить следователей - судья отказал

Суд отказал бывшему министру внутренних дел Юрию ЛУЦЕНКО в допросе следователей Генпрокуратуры Сергея ВОЙЧЕНКО, Александра ДЕРКАЧА и Евгения ЗИНЧЕНКО для получения объяснений, как они собирали показания во время допроса на досудебном следствии бывшего начальника департамента разведывательно-поисковой деятельности Сергея ЛЕВЧЕНКО, который сегодня в суде заявил о разногласиях и несоответствии его показаний с протоколами допроса.

Как передает корреспондент УНИАН, решение об отказе в удовлетворении ходатайства председательтвующий в процессе судья Сергей ВОВК объяснил тем, что оно является преждевременным, поскольку судом еще не исследованы все собранные по делу доказательства.

Объясняя необходимость допроса указанных следователей, Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что без выяснения как проходило следствие двигаться дальше в судебном процессе невозможно.