Работодатели смогут проводить аттестацию работников

Министерство социальной политики разработало законопроект о профессиональном развитии работников на производстве.

Текст соответствующего проекта документа размещен на официальном сайте ведомства.

Согласно законопроекту, организация профессиональной учебы работников на производстве осуществляется работодателями с учетом потребностей собственной хозяйственной или другой деятельности. Профессиональная учеба работников осуществляется непосредственно на производстве и на договорной основе в профессионально-технических и высших учебных заведениях.

Работодатель может создать отдельное подразделение по вопросам профессиональной учебы работников или возложить функции по организации такой учебы на соответствующих специалистов.

Размер оплаты труда лиц, которые привлекаются к учебе работников, определяется в договоре о предоставлении образовательных услуг и не должен быть меньше, чем размер ставок почасовой оплаты труда работников всех отраслей экономики за проведение учебных занятий. Инструкторы могут быть освобождены от выполнения основной работы с сохранением за ними средней заработной платы и места работы (должности) в случае проведения занятий с рабочими-учениками в группах в составе пяти и больше лиц.

Законопроект предусматривает также, что работодатели могут проводить аттестацию работников. Категории работников, которые подлежат аттестации, периодичность ее проведения определяются коллективным договором. Она проводится не чаще чем один раз в три года.

Аттестации не подлежат работники, которые отработали на соответствующей должности меньше года, беременные, лица, которые осуществляют уход за ребенком в возрасте до трех лет или ребенком-инвалидом, одинокие матери, которые имеют детей в возрасте до 14 лет, несовершеннолетние лица, работающие по совместительству.

С целью определения соответствия профессионально-квалификационного уровня работников требованиям профессиональных стандартов внедряется добровольная сертификация.

Финансирование профессионального развития работников осуществляется работодателем за счет собственных средств и других источников. Профессиональная учеба работника может осуществляться по его желанию за счет собственных средств или средств других физических или юридических лиц.