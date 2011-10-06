Янукович встретился с оппозицией - греческой

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в Афинах провел встречу с председателем ведущей оппозиционной партии Греции «Новая демократия» Адонисом САМАРАСОМ.

Как передает корреспондент УНИАН, в начале встречи В.ЯНУКОВИЧ отметил: «Мы очень часто, когда посещаем другие страны, встречаемся не только с властью, но и с оппозицией».

«По-видимому, как и в каждой стране, в Украине также есть оппозиция, среди которой есть радикально настроенные оппозиционные силы и есть конструктивные оппозиционные силы», - добавил он.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что украинской стороне, безусловно, интересна точка зрения не только греческой власти, но и точка зрения оппозиции как относительно двусторонних отношений, так и внутренних дел, в частности, проведения экономических реформ.

Он также ознакомил А.САМАРАСА с экономической ситуацию в Украине на протяжении последних лет.