«Дело педофилов» закрыли

"Дело педофилов", в котором фигурировали народные депутаты, закрыто.

Об этом "Украинской правде" сообщил депутат от НУНС Геннадий Москаль.

Он рассказал, что во вторник, 4 октября, Центральный аппарат Министерства внутренних дел зарегистрировал "постановление о прекращении дела за отсутствием состава преступления".

"Мне вчера сказали в МВД, вчера следователь вынес постановление о закрытии", - заявил Москаль.

Как сообщалось, 13 октября 2009 года депутат Вадим Колесниченко (фракция Партии регионов) обнародовал в СМИ информацию относительно изнасилования детей в МДЦ "Артек" и попросил правоохранительные органы не допустить закрытия этого уголовного дела.

14 октября 2009 года бывший министр внутренних дел Юрий Луценко сообщил, что милиция обвинила в растлении несовершеннолетних детей их отчима (в дальнейшем в СМИ называлась фамилия главного редактора журнала "Артек" Дмитрия Полюховича).

15-16 октября 2009 года ряд украинских СМИ обнародовали информацию с указанием фамилий депутатов от фракции Блока Юлии Тимошенко, якобы причастных к растлению детей - Сергея Терехина, Виктора Уколова, Руслана Богдана.

Все эти депутаты категорически опровергли свою причастность к этому делу.