Могилев обещает «европейскую милицию» всего за 3 миллиарда в год

Министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ заявляет, что для кардинального реформирования правоохранительных органов по европейской модели в 2012 году и в последующие годы дополнительно необходимо выделять около 3 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МОГИЛЕВ заявил сегодня во время парламентских слушаний «Реформирование органов системы Министерства внутренних дел Украины и внедрение европейских стандартов».

По словам министра, если средства в указанном объеме будут выделены, то «мы будем иметь возможность осуществлять серьезную перестройку органов внутренних дел». Кроме того, добавил А.МОГИЛЕВ, материально-техническое обеспечение можно будет поднять на современный уровень. «Мы будем иметь возможность значительно повысить качество кадрового состава и свести к минимуму коррупцию. Мы получим современную правовую охранительную структуру европейского стандарта через 3-5 лет», - отметил министр.