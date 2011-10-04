Томенко привел 5 доказательств, что дело Тимошенко - фальсифицировано

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО назвал пять аргументов, которые опровергают обвинения прокуратуры в адрес экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО и дают основания утверждать о фальсификации судебного процесса.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Н.ТОМЕНКО.

Первым таким аргументом заместитель председателя ВР назвал обвинение в превышении власти в действиях Юлии ТИМОШЕНКО. Политик отметил, что «на протяжении всего процесса обвинением так и не было четко названо, какая статья закона была нарушена Ю.ТИМОШЕНКО при ведении переговоров с премьер-министром Российской Федерации и подписании ею по результатам этих переговоров своих Директив». «Изложенное в обвинительном заключении и собранные материалы данного уголовного дела не свидетельствуют о явном и вообще каком-либо превышении власти или служебных полномочий в действиях Юлии ТИМОШЕНКО при подписании Директив 19 января 2009 года», - считает Н.ТОМЕНКО.

Называя второй аргумент, он напомнил, что по мнению обвинения Ю.ТИМОШЕНКО не «имела права выдавать Директивы, поскольку они должны были выдаваться только Кабинетом министров как коллегиальным органом». В то же время, он отметил, что документы, которые содержатся в деле, четко подтверждают то, что премьер-министр имела право давать Директивы. «Директивы премьер-министром Украины были даны на ведение переговоров, а не на подписание контрактов», - подчеркнул заместитель председателя ВР.

По словам Н.ТОМЕНКО, «позиция Ю.ТИМОШЕНКО в данном случае защищена письмом министра юстиции А.ЛАВРИНОВИЧА председателю Службы безопасности Украины и письмом Генерального прокурора А.МЕДВЕДЬКО (в настоящее время первый заместитель секретаря СНБО) главе администрации президента С.ЛЕВОЧКИНУ». «В обоих письмах речь идет о том, что «законодательство Украины предусматривает утверждение Кабинетом министров Украины директив делегациям или представителям Украины по ведению переговоров и подписанию только международных договоров. В связи с этим директивы делегации НАК «Нафтогаз» на переговоры с ОАО «Газпром» о заключении контракта купли-продажи природного газа, утвержденные Премьер-министром, по нашему мнению не могут рассматриваться в понимании директив правительству», - отметил Н.ТОМЕНКО и добавил, что процитировал письмо А.ЛАВРИНОВИЧА.

«Таким образом, и второе серьезное обвинение прокуратуры полностью опровергается защитой и, в частности, действующим министром юстиции А.ЛАВРИНОВИЧЕМ и Генеральной прокуратурой», - отметил Н.ТОМЕНКО.

«Третье и одно из важнейших обвинений касается нанесения Юлией ТИМОШЕНКО убытков Украинскому государству», - продолжил Н.ТОМЕНКО. Он отметил, что «сумма убытков в лице НАК «Нафтогаз Украины» при купле-продаже газа на производственно-технические расходы в сумме 1,5 млрд. грн. выведена уникальным теоретическим путем: когда членов комиссии на заседании в КРУ поставили перед фактом, что убытки уже кем-то посчитаны, и в присутствии работников СБУ вынудили подписать этот документ. В то же время, согласно финансовым документам деятельности НАК «Нафтогаз Украины», в 2009 году выполнение контракта обеспечило, по сравнению с 2008 годом, получение прибыли НАК «Нафтогаз Украины» на сумму 3,2 млрд. грн.». Таким образом, по убеждению Н.ТОМЕНКО, «финансовые документы, экспертные документы, которые имеет защиту, подтверждают абсолютно противоположное обвинению. НАК «Нафтогаз Украины» был прибыльным, а не убыточным, как утверждает обвинение».

Говоря о четвертом аргументе, который касается коррупции в действиях Ю.ТИМОШЕНКО, заместитель председателя ВР подчеркнул, что «материалы дела не содержат ни одного тезиса и ни одного документа, которые бы даже опосредствовано служили подтверждением того, что в действиях Ю.ТИМОШЕНКО есть признаки коррупции». По его словам, «сторона обвинения, как на досудебном, так и на судебном следствии даже не смогла назвать четко норму закона Украины, которая была нарушена Ю.ТИМОШЕНКО как премьер-министром Украины в результате предоставления поручения от 19.01.09 в виде «директивы», не говоря о доказательстве умысла и получения выгоды, что являются неотъемлемыми составляющими коррупционных действий».

Аргументом пятым Н.ТОМЕНКО назвал то, что «все дело с начала и до конца содержало фальсификацию материалов». В частности, он подчеркнул, что «главное доказательство обвинения – Директивы премьер-министра Украины от 19.01.09, привлеченные к материалам дела, является не оригиналом, а копией, которая содержит не личную подпись Ю.ТИМОШЕНКО, а факсимиле; экспертизы проводились по документам, которые непосредственно отсутствуют в материалах дела; согласно протоколу выемки изымаются у НАК «Нафтогаз Украины» документы на 506 страницах, а в материалах дела содержится вдвое меньше документов; в материалах дела привлечен ряд показаний свидетелей, которые предоставлялись не в рамках этого уголовного дела; ряд постановлений и протоколов следователя оформлены несуществующей датой, в частности, ряд документов датируются 31 апреля, а ряд – будущим 17 декабря 2011 года».

«Прокуратура говорит, что это «описка», если это «описка», то весь судебный процесс против Ю.ТИМОШЕНКО – это большая «описка» прокуратуры и власти», - подчеркнул Н.ТОМЕНКО.

По его словам, общий вывод очевиден: «несмотря на все попытки прокуратуры, ей так и не удалось за такой длительный период привести хотя бы один аргумент нарушения действующего законодательства премьер-министром Ю.ТИМОШЕНКО при подписании газовых соглашений».

«Так вот наша рекомендация власти – команде профессионалов во главе с «сильным» президентом – перестать бояться оппозицию и бороться с ней не через судебные преследования под охраной «Беркута», а на выборах. Это единственный честный путь», - отметил Н.ТОМЕНКО.