Президент пригласит на консультацию всех

Заместитель главы Секретариата Президента Украины Анатолий МАТВИЕНКО заявляет, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО пригласит на консультации по поводу формирования будущей коалиции в Верховной Раде все политические силы, которые пройдут в парламент по результатам выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МАТВИЕНКО заявил сегодня на брифинге в Секретариате Президента.

«На сегодняшний день обсуждается идея – Президент демонстрировал и демонстрирует, что он – Президент всей Украины, и поэтому, бесспорно, Президент, скорее всего, поддержит первый раунд таких переговоров – это пригласить всех, и посоветоваться о том, как нам действовать и как обеспечить работу власти вообще и ВР в частности», - сказал А.МАТВИЕНКО, уточнив, что речь идет о «всех победителях, которые преодолеют трехпроцентный барьер».

А.МАТВИЕНКО также отметил, что В.ЮЩЕНКО бесспорно заинтересован в проведении критического анализа работы Политического совета, который был создан при Президенте Украины. «Очевидно, такой институт нужен, но определенная коррекция или форма организации этого института будет внесена», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сказал, что завтра в Секретариате Президента начнутся политические консультации относительно формирования новой парламентской коалиции.