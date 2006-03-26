Президент пригласит на консультацию всех
Об этом сообщил Анатолий Матвиенко
Заместитель главы Секретариата Президента Украины Анатолий МАТВИЕНКО заявляет, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО пригласит на консультации по поводу формирования будущей коалиции в Верховной Раде все политические силы, которые пройдут в парламент по результатам выборов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МАТВИЕНКО заявил сегодня на брифинге в Секретариате Президента.
«На сегодняшний день обсуждается идея – Президент демонстрировал и демонстрирует, что он – Президент всей Украины, и поэтому, бесспорно, Президент, скорее всего, поддержит первый раунд таких переговоров – это пригласить всех, и посоветоваться о том, как нам действовать и как обеспечить работу власти вообще и ВР в частности», - сказал А.МАТВИЕНКО, уточнив, что речь идет о «всех победителях, которые преодолеют трехпроцентный барьер».
А.МАТВИЕНКО также отметил, что В.ЮЩЕНКО бесспорно заинтересован в проведении критического анализа работы Политического совета, который был создан при Президенте Украины. «Очевидно, такой институт нужен, но определенная коррекция или форма организации этого института будет внесена», - сказал он.
Как сообщал УНИАН, сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сказал, что завтра в Секретариате Президента начнутся политические консультации относительно формирования новой парламентской коалиции.