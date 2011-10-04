Азаров: Не всегда можно говорить правду, к сожалению

Правительство ищет новые формы коммуникации с обществом для разъяснения реформ.

Об этом заявил сегодня, во время встречи с блоггерами, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

«Правительство сейчас активно ищет новые формы коммуникаций. Особенно актуально это в период реформирования», - сказан Н.АЗАРОВ. Он отметил, что для него важными являются мнения блоггеров относительно ситуации в Украине, так как они являются активными членами общества.

В ходе встречи глава правительства высказал мнение блоггерам, что они могут высказывать конкретные предложения относительно проектов по проведению реформ в Украине, и это является важным для правительства.

В то же время, он отметил, что Кабмин сокращает расходы на свое содержание. В частности, в бюджете на 2012 год на содержание правительства планируется потратить 250 млн. грн., что в три раза меньше, чем в 2009 году.

Н.АЗАРОВ также подчеркнул, что старается в своих выступлениях говорить правду. «Если нет возможности говорить правду, я лучше промолчу. Не всегда можно говорить правду, к сожалению», - добавил он.

Также Н.АЗАРОВ отметил, что, по его мнению, оппозиция должна критиковать действия правительства, однако такая критика не должна быть основана на искаженных фактах.