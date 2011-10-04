СМИ: Кличко отказался от борьбы с Поповым - пойдет в Президенты

Лидер партии "Удар" Виталий Кличко отказался от борьбы за пост мэра Киева и будет баллотироваться в Президенты.

Об этом сообщает Цензор.нет, ссылаясь на источник в руководстве партии "Удар".

Такое решение известный спортсмен и политик принял после встречи с бизнесменом Виктором Пинчук. Пинчук предложил раскручивать Кличко как общенационального лидера и лидера всеукраинской партии, - отмечает издание. "Участие в локальных выборах может помешать Виталию в общенациональной кампании, как технически, так и имиджево", - отметили в руководстве партии. Виктор Пинчук предложил свою концепцию работы с медиа и свою команду технологов. Это уже привело к зачистке в избирательном штабе партии "Удар": пресс-секретарь партии Лариса Мартюшева на прошлой неделе была отправлена в отставку.

Кроме того, причиной решения Виталия Кличко сосредоточиться на общенациональной кампании стали последние социологические опросы. "Если в общеукраинском рейтинге Кличко мы видим хорошую динамику, то в Киеве такой рост отсутствует", - отметил источник.

Согласно данным Центра «Социальный мониторинг» и Украинского института социальных исследований имени Яременка, рейтинг Виталия Кличко в Киеве понизился и составляет 13,7% (Кличко проигрывает своему основному сопернику Александру Попову). В тоже время, исследования социологической группы «Рейтинг» показали, что рейтинг Кличко во втором туре президентских выборов равен рейтингу Виктора Януковича (исследование рейтингов в паре Янукович-Кличко было проведено впервые).