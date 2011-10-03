Дело Тимошенко демонстрирует необходимость судебной реформы

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО считает, что дело экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО демонстрирует необходимость судебной реформы в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом К.ГРИЩЕНКО заявил сегодня в Страсбурге, отвечая на вопросы депутатов Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

При этом, по словам украинского министра, в Верховной Раде Украины уже идут соответствующие дискуссии с целью изменения уголовного и уголовно-процессуального кодексов.

«Это необходимо решать членам украинского парламента, и насколько я знаю – это сейчас очень активный процесс, и ведутся обсуждения очень интенсивные с полным пониманием того, что отдельное дело привлекает полное внимание, особенно с учетом необходимости реформирования нашей судебной системы», - сказал К.ГРИЩЕНКО.

По словам министра, одним из вопросов, который должен быть решен в ходе реформ, - декриминализация ряда статей уголовного права.

«Необходима работа экспертов, юристов, членов парламента, но это не означает, что это должно повлечь безнаказанность за действия, которые несут ответственность. Это может быть материальная ответственность», - сказал К.ГРИЩЕНКО.