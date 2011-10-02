По делу Луценко допросили 5 свидетелей - осталось еще 143...

В понедельник, 3 октября 2011 года, Печерский районный суд г. Киева в составе трех судей продолжит рассмотрение уголовного дела в отношении экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Народная Самооборона», судебное заседание должно продолжиться допросом свидетелей по делу.

По данным пресс-службы, на сегодняшний день было допрошено всего пять свидетелей. Общее количество свидетелей по делу - 148 человек.

Пресс-служба напоминает, что видео- и фотосъемка в зале суда запрещена решением суда. Однако аудиофиксация судебного заседания разрешена.

Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года. Его удерживают в Лукьяновском СИЗО.

По данным Генпрокуратуры, Ю.ЛУЦЕНКО инкриминируется завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, превышение власти или служебных полномочий, что привело к тяжелым последствиям, и злоупотребление властью, содеянное работником правоохранительного органа.

По одному из эпизодов дела Ю.ЛУЦЕНКО обвиняют в незаконном трудоустройстве в МВД своего водителя Леонида ПРИСТУПЛЮКА.