Кирилл помолился о Януковиче и дал орден Фирташу

Патриарх КИРИЛЛ выразил благодарность Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ за содействие в возведении Свято-Троицкого собора на Буковине.

Как передает корреспондент «УНИАН-Религии», об этом сообщил Патриарх КИРИЛЛ после своего пасторского обращения к верующим в Свято-Троицком монастыре.

«Выражаю благодарность Президенту Виктору ЯУКОВИЧУ за его содействие в возведении Свято-Троицкого собора. К сожалению, обстоятельства важны, и Виктор Федорович не имел возможности быть на литургии. Он поручил представить себя на этом торжестве Юрия БОЙКО. Мы сегодня молились о Президенте Украины, чтобы Господь дал ему здоровья, мудрости и все необходимое для несения великой ответственность по созиданию Украинского государства и повышению духовного и материального уровня жизни людей», - сказал Патриарх КИРИЛЛ и добавил: «Мы молились о митрополите ВЛАДИМИРЕ, который хотел быть со своей паствой, но по причине недуга не мог быть с нами».

Патриарх КИРИЛЛ выразил благодарность настоятелю Свято-Вознесенского мужского монастыря в Банченах Герцаевского района Черновицкой области Архимандриту ЛОНГИНУ (ЖАР) и наградил его орденом РПЦ «Святого Равноапостольного князя Владимира» третьей степени.

Также за содействие в возрождении обители Патриарх КИРИЛЛ наградил украинского бизнесмена Дмитрия ФИРТАША и министра Ю.БОЙКО орденом РПЦ Преподобного Серафима Саровского второй степени.