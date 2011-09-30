США настаивают, чтобы Украина не спешила с новым законом о выборах

Соединенные Штаты Америки настаивают, чтобы Украина дождалась окончательного общего решения Венецианской комиссии и Офиса демократических институтов и прав человека (ОДИПР) ОБСЕ по поводу законопроекта о выборах народных депутатов.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Посольства США в Украине.

«Мы настаиваем, чтобы Украина дождалась окончательного общего решения Венецианской комиссии и ОДИПР и приняла во внимание окончательные рекомендации обзора Международного фонда электоральных систем (МФЭС) перед тем, как утверждать какой-либо новый законопроект и подавать его в парламент», - отмечается в заявлении.

США призывают Украину придерживаться тех обязательств, которые она взяла на себя в соответствии с рекомендациями Офиса демократических институтов и прав человека ОБСЕ, Венецианской комиссии и Международного фонда электоральных систем по поводу, связанных с выборами.

В посольстве отмечают, что Соединенные Штаты присоединяются к своим европейским партнерам относительно большого значения, которое они придают избирательной реформе в Украине.

Как сообщал УНИАН, 28 сентября Европейский Союз призвал Украину дождаться окончательного общего вывода Венецианской комиссии и БДИПЧ ОБСЕ относительно законопроекта о выборах народных депутатов.

27 сентября председатель рабочей группы по усовершенствованию избирательного законодательства, министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ сообщил, что Украина получила предварительные выводы экспертов Венецианской комиссии, ОБСЕ и Международного фонда избирательных систем.

По его словам, на основе предварительных выводов международных организаций по поводу предложенного проекта закона Министерством юстиции были разработаны новые предложения.

Законопроект «О выборах народных депутатов Украины» был направлен в Венецианскую комиссию 23 июня. Кроме того, законопроект направлен в Международный фонд избирательных систем (IFES) и Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ пообещал учесть выводы Венецианской комиссии и ОБСЕ и даже взять это под свой личный контроль.

Законопроект «О выборах народных депутатов Украины» существенно изменяет избирательное законодательство, в частности, вводит пропорционально-мажоритарную систему.