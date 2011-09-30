Иващенко привезли в суд - он говорит, что не может ни стоять, ни сидеть

Бывшего в. и. о министра обороны Валерия ИВАЩЕНКО сегодня конвойная служба привезла на заседание Печерского райсуда Киеве по его делу, несмотря на резкое обострение воспаления позвоночника.

Как передает корреспондент УНИАН, в начале судебного заседания, обращаясь в суд, В.ИВАЩЕНКО отметил, что боль в позвоночнике обострилась три дня тому назад до такого состояния, что он не может ни стоять, ни сидеть, о чем есть соответствующее заключение врачей, тем не менее, конвой решил его привезти на судебное заседание.

«Я обращался к врачам вчера, позавчера, врач в СИЗО осмотрел меня. Я уже три дня в лежачем состоянии находжусь. Это я говорю не для того, чтобы пожаловаться, а реально больно – такие вещи симулировать невозможно, кто сталкивался с этим – знает», - отметил В.ИВАЩЕНКО, попросив суд в связи с этим перенести заседание.

В то же время, он сообщил, что, несмотря на такое состояние, конвой заявил ему, что поскольку есть заявка на доставку на судебное заседание, то «меня даже на носилках доставят».

«Я чувствую себя плохо, мне что сидеть, что стоять - все равно больно», - сказал В.ИВАЩЕНКО на реплику председателя, что он может говорить, не поднимаясь, как ему удобно.

«Я хотел бы привлечь внимание - ко мне относятся, как к куску мяса с несколькими костями! У прокурора заключение медиков есть. У меня и адвокатов его почему-то нет. Вы все втроем (судьи), включая прокуроров, демонстрируете ко мне неуважение», - подчеркнул подсудимый.

При этом В.ИВАЩЕНКО попросил суд принять решение о перенесении заседания и немедленно отвезти его в следственный изолятор.

«Если вы примете решение о перенесении заседания, примите решение, чтобы меня сразу доставили в СИЗО, чтобы я не сидел здесь до вечера, как всегда в прошлые разы», - отметил В.ИВАЩЕНКО.

В ответ председательствующий на судебном процессе судья Сергей ВОВК заверил, что в случае перенесения заседания его сразу доставят в СИЗО и поместят в медицинскую часть.

Также С.ВОВК проинформировал участников процесса, что в суд поступила информация от руководства СИЗО, что В.ИВАЩЕНКО до 14 октября обеспечат протезирование зубов.

В свою очередь, адвокат В.ИВАЩЕНКО Борис НЕЧИПОРЕНКО сообщил, что вчера пытался в СИЗО встретиться со своим подзащитным, но ему сказали, что того не могут даже вывести, поскольку «он лежит пластом, стиснув зубы».

Вместе с тем, представители прокуратуры заметили, что не возражают против перенесения судебного заседания.

Таким образом, заслушав мнения сторон - участниц процесса, суд принял решение отложить продолжение рассмотрения дела на 14.00 27 октября.

Справка УНИАН. Главным управлением военных прокуратур Генеральной прокуратуры Украины 20 августа 2010 года было возбуждено уголовное дело по обвинению В.ИВАЩЕНКО в злоупотреблении служебным положением при подписании плана санации ГП МОУ "Феодосийский судомеханический завод". В отношении него была избрана мера пресечения – взятие под стражу.