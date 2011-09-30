Путин передумает, увидев, как процветает Украина?

Украина может стать примером для Российской Федерации в вопросе европейской интеграции.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, такое мнение высказал министр иностранных дел Польши Бронислав СИКОРСКИЙ в Варшаве в четверг.

"Надеюсь, как только Россия увидит, что Украина процветает в результате выхода на крупнейшие мировые рынки, Россия передумает и попросит об экономической интеграции с нами", - сказал Б.СИКОРСКИЙ, которого цитирует Reuters.

Он считает, что ЕС должен заключить с РФ соглашение о сотрудничестве и кооперации.

Как сообщал УНИАН, вчера в Варшаве начал работу двухдневный второй Саммит программы Евросоюза "Восточное партнерство", задачей которого является углубление сотрудничества между 27 государствами ЕС и шестью странами – восточными соседями сообщества: Азербайджаном, Беларусью, Арменией, Грузией, Молдовой и Украиной.