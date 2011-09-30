Томенко: парламент в критическом состоянии

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что украинский парламент находится в критическом состоянии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, об этом он заявил на научной конференции «Украинский парламентаризм: проблемы истории и современной политической практики», посвященной 145-летию со дня рождения Михаила Грушевского, которая проходит сегодня в парламенте.

Открывая работу конференции, вице-спикер назвал важным, что такой разговор о М.Грушевском происходит в стенах парламента, поскольку обычно подобные дискуссии проходили в академических учреждениях. В то же время, говоря о современном состоянии украинского парламентаризма, Н.ТОМЕНКО назвал его критическим. Критичность, по его словам, заключается в том, что парламент в нынешнем характере деятельности и статусе исчерпал себя.

«Если в парламенте 2012 года ничего не изменится, то мы окончательно исчерпаем его потенциал и то, что о нем написано в Конституции и законах», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Вице-спикер назвал вполне очевидным, что в настоящее время парламент - это инструмент доведения политических или партийных установок до сообщества, однако, отметил он, это в значительной мере нивелирует его статус как высшего законодательного органа. «Нам необходимо изменить содержательную составляющую парламента, а это значит, что общество и научное сообщество должны четко сформулировать то, каким должен быть депутат, характер деятельности парламента и т.п.», - подчеркнул он.

Конкретизируя, Н.ТОМЕНКО сказал, что, «очевидно, сегодня стоит говорить о том, что в 2012 году в парламенте должны присутствовать люди, которые понимают в законодательстве, люди, которые работают над законодательством». По словам вице-спикера, сейчас законодательной деятельностью в парламенте занимается 20-30 народных депутатов, а работой с избирателями около 50. Все остальные, по его словам, или презентуют партийно-политическую составляющую, или защищают свой бизнес.

«Но к основной функции парламента три четверти депутатов не имеют никакого отношения. В этой ситуации, в первую очередь, стоит формировать общественный запрос на другой статус парламента, другую его содержательную составляющую, другой характер деятельности», - подчеркнул Н.ТОМЕНКО.

Вторая проблема, на которую он обратил внимание, связана с децентрализацией местного самоуправления. Н.ТОМЕНКО отметил, что в идеале только те задачи, с которыми не может самостоятельно справиться местная общины, должны решаться на центральном уровне.

Подытоживая, он еще раз отметил важность фигуры М.Грушевского в истории украинского парламентаризма в частности и в истории Украины в целом. Он напомнил, что согласно данным социологических исследований, которые трижды (в 2002, 2006 и 2010 годах) проводил Институт политики, именно М.Грушевский является тем единственным политиком, который имеет наивысший уровень общественного восприятия.