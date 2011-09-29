Янукович пообедал в Польше, и не один

В Варшаве Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ принял участие в рабочем обеде глав делегаций-участниц Саммита Инициативы Европейского Союза «Восточное партнерство».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины находится с рабочим визитом в Республике Польша. В Варшаве глава Украинского государства примет участие в работе Саммита Инициативы Европейского Союза «Восточное партнерство».

По данным Посольства Украины в Польше, В.ЯНУКОВИЧ в Варшаве планирует провести семь двусторонних встреч.

В частности, Янукович встретится с Президентом Европейской комиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ, Президентом Совета ЕС Германом Ван РОМПЕЕМ, федеральным канцлером ФРГ Ангелой МЕРКЕЛЬ.

Сегодня Президент Украины провел встречи с Президентом Польши Брониславом КОМОРОВСКИМ и главой польского правительства Дональдом ТУСКОМ, премьер-министрами Ирландии Эндом КЕННИ и Португалии Педро Пасуш КОЭЛЬО.