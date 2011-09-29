Янукович намеренно срывает соглашение с ЕС?

Экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сознательно срывает процесс подписания с Европейским Союзом соглашения об Ассоциации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила в своей речи во время судебных дебатов по уголовному делу в Печерском райсуде.

«Сегодня, удерживая меня за решеткой, зная, что здесь нет состава преступления, он де-факто срывает подписание соглашения об Ассоциации. И потому он не может сейчас меня выпустить и не может дать команду закрыть дело, потому что это приведет к разрушению его главной внешнеэкономической стратегии, а она направлена далеко не в Европейский Союз», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, В.ЯНУКОВИЧ, публично декларируя желание как можно скорее подписать соглашение с ЕС, в действительности делает все, чтобы спровоцировать и сорвать подписание этого соглашения.

«Возможно у него сейчас нет намерения вступать в Таможенный союз, ему просто нужно оставаться в своем собственном болоте без какого-либо контроля и без какой-либо ответственности, и просто потреблять ресурсы Украины», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что В.ЯНУКОВИЧ понимает необходимость соблюдения демократических ценностей в случае ассоциации Украины с ЕС. «Если Европейский Союз будет рядом и будет подписано соглашение об Ассоциации, ему придется соблюдать демократические стандарты, а он этого не хочет», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Экс-премьер-министр обратилась к присутствующим в зале дипломатам из стран ЕС с просьбой не допустить реализации такого плана.

«Я не хочу, чтобы ЯНУКОВИЧУ сделали такой подарок и не ратифицировали соглашение об Ассоциации, я не хочу, чтобы мы жили по их планам», - заявила экс-премьер-министр.