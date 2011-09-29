Луценко: решение относительно Тимошенко не пройдет Януковичу даром

Бывший министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО считает, что лишение экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО свободы приведет к международной изоляции Украины и установлению в стране тоталитаризма.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил один из адвокатов, ссылаясь на слова Ю.ЛУЦЕНКО.

Экс-министр напомнил, что с момента прихода к власти Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА он заявлял, что, судя по тенденциям, у новой власти три главных задачи: «врать, красть и расправляться с оппонентами». «К сожалению, прогноз оказался на 100% верным», - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.

«Позиция Генеральной прокуратуры относительно наказания Ю.ТИМОШЕНКО продиктована из Администрации Президента во исполнение указания В.ЯНУКОВИЧА. Это событие – окончательное срывание маски. Поэтому и у украинцев, и у зарубежных обозревателей исчезают последние иллюзии о характере украинской власти, которая, невзирая на закон и совесть, откровенно превратилась в авторитарный режим В.ЯНУКОВИЧА», - заявил экс-министр внутренних дел.

По словам его адвоката, Ю.ЛУЦЕНКО убежден, что решение в отношении Ю.ТИМОШЕНКО не пройдет даром В.ЯНУКОВИЧУ и исполнителям его воли.

«Но, к сожалению, эта расправа над лидером оппозиции принесет серьезный вред Украине - вплоть до международной изоляции и бесконтрольного скатывания в бездну тоталитаризма», - процитировал слова Ю.ЛУЦЕНКО его защитник.

Как сообщал УНИАН, Генпрокуратура требует от суда лишить Ю.ТИМОШЕНКО свободы сроком на 7 лет.