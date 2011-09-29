Из-за Украины и Молдовы декларация Варшавского саммита до сих пор не готова

Работа над текстом итоговой декларации второго саммита «Восточного партнерства» продолжается. Об этом накануне открытия Варшавской встречи в верхах сообщила глава представительства Европейского Союза в Польше Ева Синовец, передает ZN.UA.

«Переговоры по поводу некоторых формулировок документа идут до сих пор, поскольку устремления некоторых стран-партнеров весьма амбициозны, и их представители готовы сражаться до последнего», — сообщила дипломат, уточнив, что речь идет о попытках включить в декларацию ссылку на 49-ю статью Договора о ЕС, подразумевающую, что любое демократическое европейское государство имеет право подать заявку на членство в Евросоюзе.

Напомним, что на упоминании 49-й статьи в итоговом документе саммита настаивают Украина и Молдова, чью позицию поддерживает и председательствующая в ЕС Польша. Источники ZN.UA в Варшаве свидетельствуют, что польской стороне удалось настоять на том, чтобы в проекте документа партнеры ЕС, участвующие в инициативе «Восточное партнерство» (Украина, Молдова, Беларусь, Грузия, Армения и Азербайджан), впервые были названы «восточноевропейскими странами», что в дальнейшем откроет для них возможности 49-й статьи договора о ЕС.

Е.Синовец выразила надежду на то, что в документе сохранится согласованная в Брюсселе на уровне послов формулировка по Украине, в частности, фраза о том, что у Украины есть все шансы завершить переговоры по соглашению об ассоциации с Евросоюзом до саммита Украина-ЕС, намеченного на 2 декабря. Дипломат также надеется, что после парафирования документа на саммите в декабре Украина и ЕС, завершив в течение нескольких месяцев все необходимые технические процедуры, смогут подписать Соглашение об ассоциации в следующем году.

Е.Синовец также сообщила, что существует большая вероятность того, что на саммите в Варшаве будет объявлено о начале переговоров о создании зоны свободной торговли с Молдовой и Грузией. В то же время она напомнила, что ЕС выработал для этих стран определенные критерии для начала переговоров, и в настоящее время идет оценка прогресса в их достижении.