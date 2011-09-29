Литвин говорит, что пытается «очеловечить» Партию регионов

Переговоры о слиянии "Народной партии" и Партии регионов продолжаются.

Об этом сообщил лидер "Народной партии", спикер Верховной Рады Владимир Литвин в эфире 5 канала, комментируя информацию о завершении переговоров по слиянию его партии с Партией регионов.

"Сам факт того, что такие переговоры и консультации продолжаются, он очевиден, а все остальное, что было написано, абсолютно не соответствует действительности", - заявил он.

Как известно, газета "Коммерсант-Украина" во вторник написала, что на прошлой неделе Литвин сообщил председателям региональных организаций своей партии, что эти политические силы объединятся, а сам он станет заместителем главы Партии регионов.

"Во-первых, ввиду того, что у нас не было заседания исполкома. Если не было заседания исполкома, я не мог сообщать о фактах, которые произошли, а тем более о трудоустройстве своей персоны", - уточнил Литвин.

Политик допустил, что "сам факт такой публикации может быть направлен на то, чтобы внести сумятицу в партийный актив партии".

"Я бы смотрел на проблему гораздо глубже, возможно даже подсказчиком могут быть действия России, где сделаны шаги, мы это видели на съезде, по расширению базы партии "Единая Россия", - заявил спикер.

"Давайте будем исходить из реалий. Партия регионов - это реалии в нашей политической жизни. Причем на длительную перспективу. От этих реалий будет зависеть, как будут развиваться процессы в Украине. Соответственно все заинтересованы в том, чтобы Партия регионов в большей степени отражала настроения всего украинского общества", - считает Литвин.

"Если будет происходить онароднение, очеловечивание Партии регионов это будет плюс, польза для страны", - добавил он.

Украинская правда