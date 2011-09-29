Кличко: все скандальные киевские стройки попали в новый Генплан

Лидер партии «УДАР», председатель одноименной фракции в Киевсовете Виталий КЛИЧКО утверждает, что все скандальные строительства в Киеве уже внесены в новый Генеральный план города.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “УДАРа”.

«Чиновники на словах обещают сохранить исторический центр города, а на деле - закрывают глаза на незаконные строительства. Более того – все скандальные новостройки уже значатся в новом проекте Генплана. Очевидно, киевские власти либо бессильны перед застройщиками, либо прикрывают чьи-то финансовые интересы. При таких обстоятельствах нынешних руководителей города нужно менять, пока мы окончательно не потеряли исторические достопримечательности Киева», – подчеркнул В.КЛИЧКО.

По его словам, столичный власти игнорируют мораторий на застройку исторического центра Киева – несмотря на громкие заявления чиновников, сегодня продолжаются работы фактически на всех скандальных строительствах города.

«Власти только и говорят о том, как они борются с незаконной застройкой. Но ни одно скандальное строительство в центре Киева до сих пор не остановлено”, - сказал В.КЛИЧКО, приводя пример застройки буферной зоны Софии Киевской, а именно: стройплощадку по ул. Гончара, где полным ходом продолжаются работы. Кроме того, активно работают застройщики и на улицах Стрелецкой, Пирогова, Лютеранской, и возле метро «Театральная».

Лидер “УДАРа” подчеркивает, что специальная рабочая группа КГГА еще в марте 2011 года предоставила свои предложения, как решить вопрос проблемных застроек в центре столицы. Однако ни одно из них так и не начали воплощать в жизнь.