Студенты соревновались в метании цветов в карикатуру Табачника

Сегодня возле Красного корпуса Киевского национального университета им. Шевченко общественная инициатива «Оновлення країни» и «АнтиТабачна кампанія» провели акцию «Поціль в ТАБАЧНИКА – врятуй освіту і науку України!».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе "Оновлення країни", во время мероприятия студенты и активисты общественных организаций имели возможность попасть цветами в карикатуру-портрет министра образования и науки Дмитрия ТАБАЧНИКА, «тем самым выразив свой протест украинофобской деятельности министра образования и науки Украины и власти в целом».

«Мы не могли не поддержать студентов в их борьбе с антиукраинским министром ТАБАЧНИКОМ, ведь вся его деятельность препятствует нормальному получению образования и развития студентов», - заявила координатор «Оновлення країни» в Киеве Ксения СЛОБОДЕНЮК.

Один из координаторов «АнтиТабачной кампании», член Молодежного националистического конгресса Сергей ПАРХОМЕНКО пообещал, что нынешняя акция – это только «цветочки».

«Министр образования и науки ТАБАЧНИК является самой неприемлемой фигурой в Кабмине, все последние события подтверждают, что студенты не желают, чтобы министерство возглавлял этот человек. Нынешняя акция – это «желтая карточка» ТАБАЧНИКУ, мы готовы к следующим шагам», - добавил С.ПАРХОМЕНКО.