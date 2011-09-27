Представители БЮТ заявляют, что милиция применила слезоточивый газ к участникам пикета на Крещатике.

Об этом объявил в микрофон со сцены под Печерским судом руководитель киевской ячейки партии "Батькивщина" Юрий ОДАРЧЕНКО, передает «Украинская правда».

"Милиция применила слезоточивый газ против демонстрантов. Скоро они будут стрелять пулями в собственный народ", - заявил он.

По его словам, это произошло, когда экс-премьера Юлию ТИМОШЕНКО вывозили в СИЗО из помещения Печерского суда.

Ю.ТИМОШЕНКО вывели из суда через соседний двор.

Вместе с тем чтобы отвлечь внимание присутствующих в зале суда депутатов, сотрудники "Беркута" оцепили пустой автозак, таким образом, создав иллюзию, что именно на нем будут вывозить Ю.ТИМОШЕНКО.

Когда журналисты подошли к выходу со двора Печерского суда, было видно струи газа, которые поднимались в воздух возле проезжей части улицы Крещатик.